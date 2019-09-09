Нур-Султан, , 21:24 — REGNUM Обвиняемый в нападении на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову является гражданином Казахстана. Об этом 9 сентября сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«7 сентября был задержан гражданин Казахстана Бахыт Карабалаев 1983 года рождения. Он подозревается в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову в её загородном доме», — сказал Смадияров.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы избрал для Бахыта Карабалаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября. Сам обвиняемый не стал возражать против ходатайства следствия о его аресте и полностью признал вину.

Напомним, в ночь на 6 сентября злоумышленник проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре и нанёс ей несколько ударов электрошокером. Столкнувшись с сопротивлением, он скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с проникновением в жилище», в соответствии с которой обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

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