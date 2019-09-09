Берлин, , 21:09 — REGNUM Пассажиры самолета Airbus A319 авиакомпании Eurowings, следовавшего из итальянского города Ламеция-Терме в Берлин, пострадали в результате попадания борта в зону турбулентности, передаёт 9 сентября агентство dpa.

В микроблоге пожарной службы Берлина сообщается, что самолёт попал в зону турбулентности перед прибытием в аэропорт Тегель, посадка лайнера прошла успешно.

После приземления самолёта врачами скорой помощи были осмотрены 13 пострадавших. Одна пассажирка была доставлена в больницу с травмами средней тяжести, ещё пять человек — с лёгкими травмами.

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