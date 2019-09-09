Владимир, , 20:37 — REGNUM В Муромском районе Владимирской области полицейские установили подозреваемых в хищении металла с железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

О пропаже элементов с железнодорожного полотна в полицию в августе сообщил представитель одного из местных предприятий. Подозреваемыми стали 58-летняя местная жительница и её 50-летний сожитель. В течение двух недель они регулярно приезжали на машине к железнодорожным путям и демонтировали металлические подкладки. Общая масса 80 похищенных изделий превысила 500 килограммов, сумма причинённого ущерба — более 46 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.