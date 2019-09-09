Бишкек, , 20:28 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели в Таласской области Киргизии спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали преступную группировку, занимавшуюся заготовкой и сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали несколько местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в доме одного из них обнаружено и изъято почти 50 кг культивированной марихуаны.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий было обнаружено и уничтожено поле, где задержанные таласцы выращивали культивированную индийскую марихуану. В общей сложности было изъято свыше 2 005 кг культивированного каннабиса.