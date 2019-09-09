Москва, , 20:40 — REGNUM Львёнка, которого держали в гараже, изъяли сотрудники полиции совместно с инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба департамента.

Львёнок был изъят после обращения жителей. Животное содержалось в гараже, расположенном рядом с проспектом Мира.

После изъятия львёнок был передан в Центр передержки животных. Зверю предстоит пройти обследование у ветеринаров.

По факту изъятия животного начато административное расследование. Устанавливается хозяин львёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшейся проверке по факту происшествия в Курске, где хозяин питбуля натравил собаку на кота. Жители города требуют наказать владельца собаки за жестокое обращение с животными.

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