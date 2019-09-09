Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Участники спасательной операции на перевернувшемся у побережья США грузовом судне Golden Ray смогли установить связь с членами экипажа, оставшимися в трюме, сообщает 9 сентября пресс-служба Береговой охраны США.

По утверждению пресс-службы, на данный момент точных данных о состоянии моряков нет. Спасатели готовят операцию по их извлечению из трюма перевёрнутого корабля.

«Спасательные группы связались с членами команды в Golden Ray. Их состояние до конца неизвестно. Планируется извлечение людей из корпуса судна», — сообщается на странице береговой охраны в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов США перевернулось и загорелось грузовое судно Golden Ray. Двадцать моряков из 24 членов экипажа удалось эвакуировать, участь ещё четверых оставалась невыясненной.

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