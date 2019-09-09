Пенза, , 20:27 — REGNUM Три человека, включая пятилетнего ребёнка, погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Пензенской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП произошло в Кузнецком районе Пензенской области возле села Посёлки. 33-летний водитель автомобиля Lada Granta столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель легкового автомобиля, его 26-летняя жена и пятилетняя дочь, ехавшие с ним в качестве пассажиров. Ещё один человек получил травму.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП со школьным автобусом в Чувашии. В результате ДТП пострадали три человека.

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