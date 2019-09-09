Белград, , 19:31 — REGNUM Гражданин Сербии, сообщивший о ложном минировании самолёта в аэропорту Белграда, признан невменяемым. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Сербии.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина 65 лет был задержан по подозрению в ложном минировании самолёта в аэропорту «Никола Тесла» в Сербии. Самолёт принадлежал компании Lufthansa и должен был отправиться во Франкфурт-на-Майне.

Подозреваемый сообщил прокурору, что за день до «минирования» самолёта познакомился с двумя стюардессами и попытался пригласить одну из девушек на ужин. После отказа мужчина решил задержать самолёт, на котором работала девушка, в Сербии и сообщил о бомбе на борту самолёта с телефона друга.

В прокуратуре пояснили, что с учётом невменяемости задержанного третьим отделением основной прокуратуры в Белграде было предложено суду направить его на обязательное лечение в учреждении закрытого типа.

Предложение прокуратуры будет рассмотрено на следующем заседании суда. Дата заседания пока не назначена. В настоящее время задержанный находится под арестом.

Напомним, инцидент произошёл 18 июля текущего года. Сотрудники экстренных служб Сербии после получения сообщения о взрывном устройстве на борту самолёта эвакуировали 130 пассажиров и пять членов экипажа. Бомбы в самолёте обнаружено не было. Подозреваемый в «минировании» воздушного судна был задержан в тот же день.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» дома президента Словакии Зузаны Чапутовой под Братиславой. Личность звонившего была оперативно установлена, им оказалась женщина, являющаяся пациенткой психиатрической лечебницы.

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