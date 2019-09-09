Москва, , 19:22 — REGNUM Басманный суд Москвы на заседании в понедельник, 9 сентября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Бахыта Карабалаева, обвиняемого в нападении на дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судья Наталия Дударь удовлетворила соответствующее ходатайство следователя и постановила арестовать обвиняемого на два месяца — до 6 ноября 2019 года. Сам Карабалаев возражать против ходатайства следствия не стал.

Напомним, в ночь на 6 сентября злоумышленник проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре и нанёс ей несколько ударов электрошокером. Столкнувшись с сопротивлением, он скрылся.

Подозреваемый был задержан и признал вину, заявив, что выбрал для разбойного нападения случайный дом. Сегодня мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с проникновением в жилище», в соответствии с которой ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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