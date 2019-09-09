Пекин, , 18:59 — REGNUM Более 455 тысяч жителей на востоке и северо-востоке Китая оказались в зоне повышенной опасности из-за тайфуна «Линлин». Об этом 9 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

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Согласно полученной информации, опасность угрожает жителям провинций Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян. Власти Китая уже провели эвакуацию около 2,8 тысяч человек.

Стихией разрушены и повреждены десятки жилых строений, уничтожены сельхозугодья на территории более 215 тысяч га.

По последним данным, ущерб от разгула стихии составил уже более 131 млн долларов. При этом тайфун продолжает своё движение по территории Китая.

В зону бедствия были направлены спасатели и работники специальных межведомственных рабочих групп.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении тайфуном «Линлин» в Южной Корее 218 учебных заведений. Были повреждены здания школ, детских садов и университетов.

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