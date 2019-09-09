Харьков, Украина, , 18:34 — REGNUM Информацию о заложенной взрывчатке проверяет полиция в Харькове. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины по Харьковской области.

Информация о заложенных взрывных устройствах пришла в полицию по электронной почте. Неизвестные сообщили о минировании семи больница, 17 торговых центров, всех детских садов и школ Харькова.

По всем названным в полученном сообщении адресам выехали сотрудники экстренных служб. В настоящее время производится осмотр зданий и прилегающей к ним территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» неизвестными телефонными террористами порядка 200 зданий в городе Черновцы на Украине. Ни одного подозрительного объекта обнаружено не было.

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