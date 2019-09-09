Херсон, Украина, 9 сентября 2019, 18:33 — REGNUM Несколько взрывов произошло в колонне военной техники во время передислокации военной части в Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
По данным ведомства, во время передислокации военной части на новое место несения военной службы случилось возгорание с последующими взрывами в прицепе с горюче-смазочными материалами и элементами защитной динамической брони.
В результате взрывов все находившиеся в прицепе конструктивные элементы были полностью уничтожены. Никто из гражданских лиц и военнослужащих не пострадал.
В настоящее время устанавливается величина материального ущерба, нанесённого взрывом. Данное происшествие квалифицировано как «неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах». Готовятся ходатайства в суд о проведении необходимых экспертиз.
Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании взрывного устройства в ДНР возле кинотеатра «Донецк» в Донецке. В результате взрыва никто не пострадал.
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