Херсон, Украина, , 18:33 — REGNUM Несколько взрывов произошло в колонне военной техники во время передислокации военной части в Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

По данным ведомства, во время передислокации военной части на новое место несения военной службы случилось возгорание с последующими взрывами в прицепе с горюче-смазочными материалами и элементами защитной динамической брони.

В результате взрывов все находившиеся в прицепе конструктивные элементы были полностью уничтожены. Никто из гражданских лиц и военнослужащих не пострадал.

В настоящее время устанавливается величина материального ущерба, нанесённого взрывом. Данное происшествие квалифицировано как «неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах». Готовятся ходатайства в суд о проведении необходимых экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании взрывного устройства в ДНР возле кинотеатра «Донецк» в Донецке. В результате взрыва никто не пострадал.

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