Брянск, , 18:08 — REGNUM Директор одного из бюджетных учреждений Брянской области за заключение государственных контрактов получил более 2,9 млн рублей. Факт взятки установили и задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело, сообщили 9 сентября в пресс-службе полиции.

По данным оперативников, мужчина получил деньги за заключение государственных контрактов на проведение работ по реабилитации почв и противопаводковых мероприятий от руководителей трёх региональных подрядных организаций. Мероприятия проводились в рамках Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния России». На эти нужды было выделено более 250 миллионов рублей. В полиции установили, что 2,9 млн рублей незаконного вознаграждения перевели на счета подконтрольных подозреваемому московских «фирм-однодневок».

"В отношении директора учреждения Следственным управлением СК РФ по Брянской области возбуждены два уголовных дела по части 6 статьи 290 и одно уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки в крупном и особо крупном размере», — уточнили в полиции.