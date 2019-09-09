Волгоград, , 17:59 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал при пожаре в жилом частном доме в Волгоградской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 14:55 мск. Загорелся частный дом в селе Песковатка Дубовского района. К моменту приезда пожарных огонь охватил дом полностью. Площадь пожара составила 18 кв. метров.

В результате пожара погибли два человека, ещё одни был госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. К месту происшествия с целью установления причин возгорания были направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 45 жильцов многоквартирного дома из-за пожара в городе Каменск-Шахтинском в ростовской области.

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