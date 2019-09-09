Брянск, , 17:54 — REGNUM За мошенничество в крупном размере будут судить жителя города Клинцы Брянской области, который представлялся сотрудником Федеральной службы безопасности. Он пообещал своей знакомой трудоустроить и её на службу в ФСБ, а содействие в этом вопросе мужчина оценил в 630 тысяч рублей. Лже-сотрудник органов ожидает решения суда, сообщили 9 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 32-летний мужчина намеренно ввёл в заблуждение свою знакомую. С апреля по декабрь 2017 года потерпевшая передала лже-сотруднику ФСБ 630 тысяч рублей, однако на работу в ведомство так и не попала. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Материалы уголовного дела направлены в Клинцовский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу. За злоупотребление доверием подозреваемый может лишиться свободы на срок до 6 лет.