Кинешма, Ивановская область, , 17:51 — REGNUM 19-летний житель Кинешмы Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья — громкое уголовное дело передано в суд, сообщила 9 сентября пресс-служба регионального СУ СКР. По данным местных СМИ, обвиняемый — сын крупного местного чиновника.

По данным следствия, 5 июля 2019 года 19-летний обвиняемый совершал опасные маневры на автомобиле на парковке рядом с местным торговым центром. Сотрудник полиции сделал водителю замечание и попросил предъявить документы. Документов у водителя не оказалось, и он попытался скрыться: обвиняемый сбил сотрудника полиции и протащил за машиной несколько метров.

Водителя задержали сразу, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в суд.

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