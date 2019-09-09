Краснодар, , 17:39 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями руководителем местного отделения пенсионного фонда возбуждено в Щербиновском районе Краснодарского края, сообщила 9 сентября пресс-служба краевой прокуратуры.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, руководитель районного отделения ПФР в 2017 году заключил с местным бизнесменом договор об аренде здания в ст. Старощербиновской. Стоимость аренды оказалась завышена почти в два раза. Кроме того, женщина заключила сделку об аренде, которая обошлась в 14 млн рублей, при наличии в станице трех зданий, находившихся в федеральной собственности, которые могли быть предоставлены в пользование ПФР бесплатно.

По материалам проверки прокуратуры в отношении руководителя управления Пенсионного фонда России в Щербиновском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области под уголовное преследование попала экс-начальник управления Пенсионного фонда России (ПФР) по Воробьевскому району — в течение трёх лет она незаконно выплатила своему отцу 3,5 млн рублей.