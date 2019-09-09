Яунде, , 17:23 — REGNUM Близится финал переговоров с нигерийскими пиратами, захватившими у побережья Камеруна грузовое судно Marmalaita с тремя гражданами РФ в числе прочего экипажа, сообщает 9 сентября ТАСС со ссылкой на посольство России в Камеруне.

По информации российских дипломатов, переговоры с пиратами не завершены, но перешли в финальную стадию.

«Переговоры с похитителями ещё не завершились, но, по имеющейся у нас информации, они находятся на финальной стадии», — цитирует агентство заявление дипломата.

Переговоры об условиях освобождения моряков ведёт компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt.

Российские граждане, захваченные пиратами в плен, находятся на территории Нигерии и чувствуют себя нормально.

Посольство РФ сообщает, что можно надеяться на их скорое освобождение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа у побережья Камеруна возле порта Дуала пираты напали на грузовое судно Marmalaita и похитили с целью получения выкупа восемь членов экипажа, в том числе троих российских граждан.

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