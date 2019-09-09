Рязань, , 17:21 — REGNUM 21-летний астраханец стал фигурантом уголовного дела за сексуальную близость с несовершеннолетней жительницей Рязани. Молодой человек несколько лет переписывался с подростком, а затем состоялась их очная интимная встреча. Действия мужчины нарушили три уголовные статьи, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального СК.

Житель Астрахани познакомился с 12-летней рязанкой в интернете в 2016 году. Два года они вели переписку, в том числе на сексуальные темы. В сентябре 2017 года мужчина приехал в Рязань, где состоялась их сексуальную близость. Астраханец снял на видео эту встречу, а после изготовил ролик порнографического характера. Преступление раскрыли рязанские полицейские.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.