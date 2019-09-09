Белая Калитва, , 17:12 — REGNUM В Ростовской области бытовой конфликт закончился трагедией — один из оппонентов был убит, сообщает региональное управление СКР 9 сентября.

ЧП произошло в Белой Калитве 2 сентября текущего года. По имеющимся сведениям, между несколькими мужчинами произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Один из местных жителей от полученного ранения скончался.

По подозрению в убийстве задержан 50-летний житель города, неоднократно судимый за преступления против личности и собственности.

Расследование уголовного дела продолжается.