Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 17:08 — REGNUM В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошёл пожар. По прибытию огнеборцев огонь распространился на площади 8 квадратных метров в одной из квартир, расположенной на улице Зенитчиков в микрорайоне Лиховском.

«На момент прибытия дежурного караула существовала угроза распространения огня на соседние квартиры и чердачное помещение. На тушение был подан ствол. Полностью ликвидировать открытое горение удалось через 12 минут после прибытия», — уточнили ИА REGNUM в противопожарной службе региона.

Жильцов дома — 45 человек, в том числе шесть детей — спасатели эвакуировали. Из горящей квартиры был спасён пенсионер.