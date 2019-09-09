Абакан, , 17:24 — REGNUM Мужчина выжил, упав с 18-метровой высоты при сборе кедрового ореха в Хакасии. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло 8 сентября. Пострадавший, житель Красноярска 20-ти лет, занимался сбором кедрового ореха и сорвался с дерева. Мужчина выжил, но получил множественные переломы и нуждался в срочной госпитализации. При этом переезд по таёжному бездорожью мог пагубно сказаться на состоянии пострадавшего.

В МЧС отметили, что молодому человеку сильно повезло, так как его коллеги по сбору ореха смогли точно указать координаты места происшествия, а погода позволяла задействовать вертолёт. Пострадавший был 9 сентября доставлен вертолётом Ми-8 в медучреждение.

Спасатели призвали сборщиков плодов и семян дикорастущих растений соблюдать технику безопасности при сборе, быть осторожными, следить за собой и за своими товарищами и не допускать употребления алкогольных напитков при сборе дикороссов в тайге.

Начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного центра МЧС России Александр Себов которого цитирует телеканал «Республиканская телевизионная сеть», пояснил, что не всегда бывает возможность оперативно вылететь на помощь людям в труднодоступную местность, а дорога наземным транспортом по бездорожью может отнять много времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве министерства природных ресурсов и экологии Тувы к жителям республики не торопиться со сбором кедрового ореха, а дождаться поспевания шишек. В лесах предполагается проводить рейды, а нарушителей штрафовать.

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