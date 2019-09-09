Москва, , 16:56 — REGNUM Задержанный по подозрению в совершении нападения на главу ЦИК России Эллу Памфилову, признался в преступлении и рассказал о его подробностях, сообщается 9 сентября на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Злоумышленник утверждает, что выбрал дом Памфиловой случайно, так как он располагался недалеко от места его ночлега. О том, кто проживает в доме и какую должность занимает, он, по его словам, не знал.

Ранее задержанному Бахыту Карабалаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного Кодекса РФ «Разбой с проникновением в жилище».

«В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», — указано в сообщении СК.

Следователи ходатайствуют перед судом о заключении злоумышленника под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября в подмосковной Истре на председателя ЦИК России Эллу Памфилову в её доме напал неизвестный мужчина в маске, ударивший её несколько раз электрошокером. Столкнувшись с сопротивлением, злоумышленник сбежал с места преступления.

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