д. Малая Ерыкла, , 16:51 — REGNUM ДТП с участием школьного автобуса и внедорожника произошло днём 9 сентября в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Согласно данным ведомства, авария произошла около 15:15 на 25-м километре автодороги «Комсомольское — Яльчики» в Яльчикском районе.

Сообщается, что в настоящее время пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия ДТП, других подробностей инцидента не приводится.

По информации телеканала «Рен ТВ», в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок. Уточняется, что ДТП произошло возле деревни Малая Ерыкла, столкнулись школьный автобус ПАЗ и автомобиль Toyota.

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