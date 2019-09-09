Оренбург, , 16:40 — REGNUM Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Оренбургской области. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о взрыве поступила в региональное ведомство в 14:14 мск. Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого трёхэтажного дома на улице Мира в городе Новотроицке Оренбургской области.

Взрывом обрушило межквартирную перегородку на втором этаже. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 15 кв. метров.

В результате инцидента пострадали два человека, мужчина и женщина. Пострадавшие были госпитализированы. О степени тяжести полученных пострадавшими травм не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении сотрудниками прокуратуры в Липецке трёх торговых точек с контрафактным алкоголем. Всех предпринимателей хотят привлечь к административной ответственности.

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