Ялта, Крым, 9 сентября 2019, 16:31 — REGNUM Шесть человек утонули во время шторма на Южном Берегу Крыма 8−9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным чрезвычайного ведомства, всего за сутки в море погибло шестеро человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, одна пассажирка погибла.
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