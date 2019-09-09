Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 16:21 — REGNUM Председатель Следственного комитета России поставил на контроль проведение проверки о некачественном жилье для детей-сирот в Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

Пол в доме для сирот в Борисоглебском

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Борисоглебский власти построили дом для детей-сирот. Это произошло еще в 2013 году. С тех пор жителей дома преследуют коммунальные проблемы: проваливается пол, мокнут стены. Проверка прокуратуры показала, что дом построен с нарушением проекта. Сам проект не прошел государственную экспертизу. Внешние стены дома сделаны из гипсокартона.

Как считает уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, жить там нельзя. После сообщений СМИ, СКР начал проверку. Ее ход будут контролировать в контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Александр Бастрыкин потребовал дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, ответственных за строительство, ввод и принятие в эксплуатацию жилого дома.

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