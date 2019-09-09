Липецк, 9 сентября 2019, 16:00 — REGNUM В Липецкой области многодетная семья лишилась своего единственного жилья из-за 37 сантиметров. Ровно столько территории соседского участка занял дом, построенный главой семейства, сообщает 9 сентября Общественное телевидение России.
Сергей Сердобинцев возводил двухсотметровый коттедж пять лет. Работы приближались к финалу. И тут выяснилось, что угол постройки находится на сопредельном участке.
Значения этому вторжению владелец дома не придал. Думал, что семья большая, которой места во дворе не хватает. И незначительного нарушения границ никто не заметит, но сосед потребовал выкупить захваченную территорию. Цена вопроса — 100 тысяч рублей. Договориться не удалось. Начались судебные тяжбы.
Территориальный спор двух липецких соседей дошёл до Верховного суда. В итоге дело решилось не в пользу многодетного отца. Дом признали самостроем и постановили снести. Сам Сергей Сердобинцев не смог его снести. Теперь он ждёт судебных приставов с тяжёлой техникой.