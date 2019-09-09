Дзержинск, Московская область, , 15:54 — REGNUM Девятый арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы, поданной четырьмя компаниями, устроившими незаконную свалку в карьере ЗИЛ городского округа Дзержинский. Ранее компании обязали выплатить многомиллионный штраф, сообщается 9 сентября на портале министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе административного расследования было установлено, что компании «УК АВТОРЕЙС», «ГРУППА КОМПАНИЙ ЧИСТЫЙ СЕРВИС», «ЮМАРК» и «ИРВИК ТРАНС» незаконно размещали отходы в карьере, загрязнив почту и близлежащий пруд. На основе лабораторных исследований ущерб оценили в 6,9 млн рублей. На основе иска Минэкологии Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать эту сумму с ответчиков. Нарушители подали жалобу, но в её удовлетворении было отказано.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 99% СНТ заключили договоры на вывоз мусора. Подрядчиков для вывоза отходов нашли для садовых товариществ из 49 муниципалитетов региона.

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