Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Очевидцы сообщили о трагедии во время скачек на Кубок губернатора Ростовской области. На ростовском ипподроме во время скаковых испытаний погибла одна из лошадей.

«Побывали на ростовском ипподроме, хотели посмотреть скачки губернатора. При этом увидели трагедию одной лошади, которая в итоге умерла», — написал один из зрителей, сопроводив пост видеокадрами.

Как следует из видео, опубликованного в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте», во время показательных выступлений одна из лошадей столкнулась с другой и получила смертельные травмы.