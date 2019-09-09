Белгород, , 15:44 — REGNUM В городе Старый Оскол Белгородской области прохожий упал с набережной в реку. Мужчина просто поскользнулся во время прогулки. Гибель человека удалось предотвратить — очевидцы происшествия немедленно вызвали спасателей, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошёл во время празднования дня города Старого Оскола 7 сентября. Праздничные мероприятия проходили в разных районах города, в том числе и на набережной. На реке Оскол дежурили спасатели, к ним и поспешили очевидцы происшествия.

«Берег там обрывистый и сразу уходит на глубину, когда мы оказались на месте мужчина уже с головой уходил под воду. Мы оперативно достали его из воды, погрузили в моторную лодку и доставили на берег. Затем пострадавшему вызвали скорую помощь», — говорят спасатели Иван Гольцев и Дмитрий Тарадеев.

С начала 2019 года в Старооскольском городском округе удалось спасти из воды шесть человек, однако четверо погибли.