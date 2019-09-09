Белгород, 9 сентября 2019, 15:44 — REGNUM В городе Старый Оскол Белгородской области прохожий упал с набережной в реку. Мужчина просто поскользнулся во время прогулки. Гибель человека удалось предотвратить — очевидцы происшествия немедленно вызвали спасателей, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошёл во время празднования дня города Старого Оскола 7 сентября. Праздничные мероприятия проходили в разных районах города, в том числе и на набережной. На реке Оскол дежурили спасатели, к ним и поспешили очевидцы происшествия.
С начала 2019 года в Старооскольском городском округе удалось спасти из воды шесть человек, однако четверо погибли.