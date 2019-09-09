Уфа, , 15:42 — REGNUM Более 100 тысяч рублей лишился житель Сибая, доверившись интернет-сайту. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы, 27 — летний местный житель искал в интернете недорогие и качественные принтеры для компьютера. В одном из интернет-магазинов он увидел нужные ему принтеры по сниженной цене. Он, не раздумывая связался с менеджером этого магазина, оформил покупку стоимостью 107 тыс рублей, и сразу же внес предоплату.

Доставка должна была быть осуществлена транспортной компанией. Компьютерную технику молодой человек так и не получил. После оплаты, доступ к сайту был закрыт, а телефоны не отвечали. Кроме того, транспортная компания была недействительной.

Полицейские предупреждают, что десятки людей в день попадаются на удочку мошенников, которые создают однодневные сайты, взламывают социальные сети и переводят с чужих банковских карт накопления.