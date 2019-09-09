Нальчик, , 15:30 — REGNUM Двое жителей Кабардино-Балкарии получили травмы в результате ЧП на железной дороге. Инцидент произошел 8 сентября на железнодорожной станции Котляревская, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Информация о том, что из-за наезда грузового поезда получили травмы два человека, поступила в дежурную часть Нальчикского линейного отдела МВД около 22:00 часов. Было установлено, что пострадавшими являются двое 33-летних жителей города Майского. По предварительным данным, они нарушили правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на окраине Махачкалы, в районе Нового Хушета, поезд сбил местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась.