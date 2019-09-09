Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 15:25 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв пообещал, что жители Ленинска-Кузнецкого, в чьих домах зафиксирована концентрация газа 2% и более, будут переселены.

Напомним, что 5 сентября в одном из частных домов на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком взорвался газ. Пострадала 63-летняя хозяйка дома — она была доставлена в больницу с ожогами. По одной из версий, газ мог проникнуть в жилое помещение из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта «Байкаимский шахтёр» в 40-х годах прошлого века.

После происшествия глава региона встретился с жителями города. На месте создан оперативный штаб. Сейчас при штабе развернуты лаборатория и пожарно-спасательный пост. Проводятся замеры концентрации метана в домах, находящихся над выработкой шахты.

Наличие метана зафиксировано в 13 домах. Жильцам предложено временно разместиться в отеле.

«При обнаружении концентрации газа в воздухе 2% и более, срочно принять меры по расселению жителей. Ежедневно докладывать о результатах замеров», — заявил Цивилёв на внеплановом совещании в областной администрации сегодня, 9 сентября.

Как уточнили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, в зоне обследования находится 95 жилых домов, в которых проживает 248 человек, из которых 73 — дети, 67 — пенсионеры, один ребёнок — инвалид III группы и три маломобильных гражданина.