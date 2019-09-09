Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины после попадания под поезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошёл вечером 8 сентября. На станции Храмцовская грузовой поезд, проходя второй путь, сбил женщину 1974 года рождения, которая скончалась от полученных травм. Отметим, что локомотивная бригада заметила переходившую пути женщину, был подан сигнал и применено экстренное торможение.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ЧП произошло в Екатеринбурге 25 августа. В тот день пути переходила 94-летняя пенсионерка и попала под пассажирский поезд. Женщина скончалась от полученных травм.

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