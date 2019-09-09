Уфа, , 15:22 — REGNUM Единый день приема граждан организует следственное управление СК РФ Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

11 сентября 2019 года с 9 до 18 часов в Башкирии во всех следственных отделах пройдет прием граждан. Руководители территориальных следственных органов ответят на вопросы по проведению доследственных проверок и расследования уголовных дел следователями следственных органов Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, особое внимание будет уделено проблемам халатного отношения к гражданам в лечебных учреждениях республики, невыплаты заработной платы, сообщениям о коррупции и иным пользованием должностного положения.