Луганск, , 15:18 — REGNUM В ходе разгрузки боеприпасов в районе населённого пункта Крымское пострадал один член украинских вооружённых формирований, сообщил 9 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады рядовой Петроченко получил травмы различной степени тяжести в результате падения на него с борта грузового автомобиля ящика с боеприпасами», — рассказал он.

В ходе оказания пострадавшему первой помощи, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Филипоненко добавил, что командир бригады не доложил о произошедшем вышестоящему начальству, чтобы скрыть инцидент.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта в ЛНР, повредив дом и хозяйственные постройки в одном из них.

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