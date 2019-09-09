Луганск, 9 сентября 2019, 15:18 — REGNUM В ходе разгрузки боеприпасов в районе населённого пункта Крымское пострадал один член украинских вооружённых формирований, сообщил 9 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
В ходе оказания пострадавшему первой помощи, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Филипоненко добавил, что командир бригады не доложил о произошедшем вышестоящему начальству, чтобы скрыть инцидент.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта в ЛНР, повредив дом и хозяйственные постройки в одном из них.
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