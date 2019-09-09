Берлин, , 15:06 — REGNUM В Германии по подозрению в членстве в террористической организации арестована вдова известного немецкоязычного рэпера Дэниса Кусперта, выступавшего под псевдонимом Deso Dogg, передает канал n-tv.

Федеральная прокуратура Германии объявила об аресте Омаимы А., имеющей двойное немецко-тунисское гражданство. Против нее существует обоснованное подозрение в принадлежности к рядам боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюющих в Сирии. 10 сентября она будет представлена следственному судье в Карлсруэ.

Дэнис Кусперт, по данным спецслужб ФРГ, являлся одним из самых опасных террористов и влиятельных салафитских проповедников в немецкоязычной среде. В 2013 году он присоединился к боевикам в Сирии, а в 2014 присягнул на верность лидеру ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. Кусперт внесен в списки террористов, подготовленные ООН и США. Считается, что он погиб в Сирии в результате воздушного удара в январе 2018 года.