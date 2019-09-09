Сеул, , 15:05 — REGNUM В результате тайфуна «Линлин», обрушившегося на Южную Корею, было повреждено 218 учебно-образовательных учреждений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования страны.

Согласно опубликованным данным, были повреждены пять детских садов, 115 начальных, 48 средних и 48 старших школ, а также два университета. Еще десять учебных заведений, не являющихся школами, также были повреждены.

Среди повреждений специалисты отметили: повреждение кровли и фасадов зданий, поваленные заборы и деревья.

В министерстве отметили, что больше всего учебных заведений пострадало в провинции Чхунчхон-Намо (65 заведений), в Инчхоне (54 заведения), на Чеджу (30 заведений).

Точная сумма ущерба пока неизвестна.