Бишкек, , 14:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали сотрудника мэрии столицы Киргизии Эрика Ашыралиева, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным следствия, ему удалось обмануть 13 киргизстанцев, пообещав продать им принадлежащие столичному муниципалитету квартиры. Получив от них в общей сложности $291,5 тысячи (19,2 млн рублей), он попытался незаконно пересечь границу с Таджикистаном, откуда в дальнейшем планировал сбежать в Турцию.

Задержанный Ашыралиев водворен в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».