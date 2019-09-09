Уфа, , 14:59 — REGNUM Кражу электрокабеля раскрыли полицейские Уфы. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в краже ленточного кабеля из лифтового помещения в доме по улице Ферина.

Ими оказались 32-летний неработающий житель Уфы и 38-летний ранее судимый мужчина.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые незаконно проникли в помещение на чердаке. Там они срезали несколько метров ленточного кабеля, который сдали в пункт приема металлолома.

Во время допроса подозреваемые сознались в краже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемых правоохранители избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.