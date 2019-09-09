Одинцово, Московская область, , 15:02 — REGNUM Много «интересного» сопровождало попытку проникновения на режимный объект «Роскосмоса» в Подмосковье. Об этом рассказал 9 сентября журналистам глава гокорпорации Дмитрий Рогозин.

Около 50 человек попытались проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в поселке Власиха в ночь на 8 сентября, еще трое были задержаны ранее. В общей сложности за выходные дни были задержаны 17 человек.

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По словам Рогозина, у задержанных, помимо фотоаппаратов, нашли еще «кое-что», «много чего интересного», что заинтересует не только полицию. Это люди с «интересным» гражданством и политической принадлежностью, добавил он, но не стал раскрывать подробности.

На предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей, пояснил Рогозин. Но задержания произошли на внешнем периметре, а не на охраняемой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные 7 сентября нарушители рассказали о готовящемся проникновении вандалов на режимный объект, после чего на охраняемой территории усилили охрану.

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