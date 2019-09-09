Самара, , 14:45 — REGNUM В Самаре сотрудник районной администрации подозревается в получении взяток. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В отношении замначальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Октябрьского внутригородского района Самары, которого подозревают в получении взяток, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно получал взятки в период с декабря 2017 года по август 2019 года. Финансовые средства он мог получать от предпринимателя за не составление протоколов об административных правонарушениях.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование уголовного дела продолжается.