Лондон, , 16:42 — REGNUM 8 сентября на севере Лондона (Великобритания) убиты два человека (мужчина и женщина). Об этом 9 сентября передает агентство Daily Mail со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.

Первое ЧП произошло на Белмонт-стрит, второе — на Малден-Роуд, на расстоянии около 800 метров.

В настоящее время детективы из отдела убийств Скотленд-Ярда расследуют обстоятельства смерти мужчины и женщины.

Тело женщины было обнаружено на Белмонт-стрит около 23.15 в воскресенье, еще две женщины получили ранения. Сотрудники полиции Скотленд-Ярда сообщили, что по подозрению в убийстве была задержана 35-летняя женщина.

Примерно в то же время на Малден-Роуд был застрелен 20-летний мужчина. Полиция не нашла оснований считать эти два убийства связанными между собой.

Расследования продолжается.