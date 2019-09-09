Калуга, , 14:38 — REGNUM 298 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек погибли и 375 получили ранения, зарегистрировано на территории Калуги за восемь месяцев 2019 года. С участием нетрезвых водителей произошло 25 ДТП, в которых три человека погибли и 42 пострадали, сообщила 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

По её словам, с начала года инспекторами ДПС выявлено порядка 824 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в сентябре на территории областного центра продолжатся оперативные мероприятия «Нетрезвый водитель». Во время проведения полицейской операции сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги.

«Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости ‑ и на употребление наркотических веществ», — сказала Екатерина Линькова.

За управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение прав до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет.