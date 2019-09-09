Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Гражданину грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что по версии следствия, убийство произошло 31 декабря 2018 года через четыре дня после свадьбы между обвиняемым и потерпевшей. Установлено, что мужчина был пьян и в ходе ссоры с женой напал на неё и, использовав шнур от настольной лампы, задушил женщину.