Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM В Нижегородской области сотрудники Росприроднадзора проводят проверку загрязнения Волги «гейзерами» из сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о загрязнении акватории реки Волги возле города Балахны поступила в ведомства 8 сентября.

Прибывшие на место сотрудники установили, что в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько «гейзеров» черного цвета с характерным запахом сточных вод.

Специалисты взяли пробы воды, анализы которого позволят установить тип загрязнения, возможный источник, а также произвести расчет возможного ущерба. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного расследования или проведении внеплановой проверки вероятных нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Нижегородской области местные жители обнаружили три загрязнённые реки — все они приобрели «молочный цвет». «Молочные» реки появились в Павловском, Дальнеконстантиновском, Кстовском районах. При этом от реки Керметь в Дальнеконстантиновском районе местные жители ощущают также и зловоние. По реке Рахма в Кстовском районе минэкологии области уже начало проверку.

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