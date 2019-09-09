Коломбо, Шри-Ланка, , 16:32 — REGNUM На Шри-Ланке слон, принимающий участие в буддистском праздничном шествии, травмировал по меньшей мере 18 человек. ЧП произошло 7 сентября в городе Котте, недалеко от Коломбо, передает агентство Associated Press.

Местное ТВ Derana показало кадры, как слон неожиданно набросился на процессию — люди бросились врассыпную, человек, ехавший на слоне, упал и едва не был растоптан.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что 16 человек, получившие медицинскую помощь, выписаны, еще двое оставлены для прохождения лечения.

Украшенные слоны непременно участвуют в буддийских праздничных шествиях. Слоны принадлежат зажиточным семьям, являясь символом их процветания, величия и предметом гордости. Во владении некоторых буддийских храмов также есть слоны.