Томск, , 14:00 — REGNUM С начала 2019 года в Томской области ликвидировали 162 лесных пожара на общей площади 1645,58 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в администрации региона.

В минувшие выходные (7−8 сентября) в регионе потушили четыре лесных пожара на площади 0,38 га. Все возгорания были обнаружены в Верхнекетском лесничестве.

В настоящее время в Томской области наблюдается средняя пожарная опасность.

Напомним, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 9 сентября в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади 12 287 га.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась до 12 тыс. га