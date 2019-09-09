Ульяновск, , 13:53 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор жителю города, которого обвинили в ограблении ювелирного магазина. Ущерб оценён в 250 тыс. рублей, мужчина угрожал продавщице и посетительнице молотком, сообщает региональная прокуратура.

Нападение произошло вечером 10 января 2019 года. В ювелирный магазин по улице Дворцовой в Ульяновске ворвался мужчина в маске и, угрожая продавцу и посетительнице молотком, забрал 86 золотых колец, в том числе инкрустированных драгоценными камнями. Похищенные изделия были оценены в 250 тыс. рублей. Злоумышленника задержали через трое суток.

«При обыске обнаружено самодельное приспособление, изготовленное из револьверов «Блеф» и «Наган», а также более 170 граммов бездымного пороха», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд признал его виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Злоумышленнику назначено восемь лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года был вынесен приговор жителю Ульяновска за ограбление одного из банков. Ему назначено девять лет колонии строгого режима. Разбойное нападение совершили двое мужчин в масках: угрожая ножом, они похитили около 18 млн рублей. Одного из грабителей удалось задержать, другой находится в федеральном розыске.

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